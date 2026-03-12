Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану

Косачев: Россия воздержалась от голосования по Ирану ради собственных интересов

Решение России в голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива — это российские партнеры, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, именно поэтому Москва предпочла воздержаться от голосования.

Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, — написал Косачев.

Спикер Совфеда пояснил, что сложность в голосовании обусловлена дипломатическими отношениями с государствами Персидского залива. По его словам, для России они являются такими же добрыми партнерами, как и Иран. В сложившейся ситуации перед Москвой стоял выбор между плохим и очень плохим, поэтому дипломаты решили отказаться от использования права вето.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о проведении второго этапа эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, в Москве приземлился борт со 150 работниками, еще 450 человек остаются на территории исламской республики. Ситуацию с эвакуацией россиян держит на личном контроле президент РФ Владимир Путин.