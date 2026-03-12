Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:46

Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану

Косачев: Россия воздержалась от голосования по Ирану ради собственных интересов

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение России в голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива — это российские партнеры, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, именно поэтому Москва предпочла воздержаться от голосования.

Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, — написал Косачев.

Спикер Совфеда пояснил, что сложность в голосовании обусловлена дипломатическими отношениями с государствами Персидского залива. По его словам, для России они являются такими же добрыми партнерами, как и Иран. В сложившейся ситуации перед Москвой стоял выбор между плохим и очень плохим, поэтому дипломаты решили отказаться от использования права вето.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о проведении второго этапа эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, в Москве приземлился борт со 150 работниками, еще 450 человек остаются на территории исламской республики. Ситуацию с эвакуацией россиян держит на личном контроле президент РФ Владимир Путин.

Россия
Константин Косачев
мнения
резолюции
СБ ООН
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети
Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов
Путину рассказали отличные новости о семечках
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.