Песков назвал безрассудными атаки ВСУ на «Турецкий поток» Песков: атаки ВСУ на «Турецкий поток» угрожают Анкаре и ряду других стран

Удары БПЛА по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей работу газопровода «Турецкий поток», являются абсолютно безрассудными действиями Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эта береговая станция критически важна для энергетической безопасности Турции и ряда других стран.

Это еще одно нападение на объект международный, нитку международного нефтепровода, которая обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима, — высказался Песков.

Ранее сообщалось об отражении новой атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в Турцию по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Инцидент случился утром 12 марта.

Информацию подтвердили и в Министерстве обороны России. По данным ведомства, украинская армия попыталась атаковать объект с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотники были уничтожены силами ПВО и РЭБ, всего сбито 10 дронов.