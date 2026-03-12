Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:04

В Кремле раскрыли судьбу проекта «Север — Юг» после начала кризиса в Иране

Песков: реализация коридора «Север — Юг» в Иране пока невозможна

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Проект международного транспортного коридора «Север — Юг» на текущий момент не может полноценно реализовываться на иранском участке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что все стороны сохраняют высокую заинтересованность в развитии данного маршрута, передает ТАСС.

Очевидно, что в части Ирана реализация сейчас вестись не может. Но что касается заинтересованности Тегерана, целой группы региональных государств и, конечно, нашей — заинтересованность сохраняется. И мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться, что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, имеются очень хорошие наработки, — сказал Песков.

До этого спикер Кремля высказался о попытках Украины нанести удар по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей работу газопровода «Турецкий поток». Песков назвал их абсолютно безрассудными. По словам пресс-секретаря президента, эта береговая станция критически важна для энергетической безопасности Турции и ряда других стран.

Дмитрий Песков
транспорт
Россия
Азербайджан
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети
Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов
Путину рассказали отличные новости о семечках
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.