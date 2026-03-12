В Кремле раскрыли судьбу проекта «Север — Юг» после начала кризиса в Иране Песков: реализация коридора «Север — Юг» в Иране пока невозможна

Проект международного транспортного коридора «Север — Юг» на текущий момент не может полноценно реализовываться на иранском участке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что все стороны сохраняют высокую заинтересованность в развитии данного маршрута, передает ТАСС.

Очевидно, что в части Ирана реализация сейчас вестись не может. Но что касается заинтересованности Тегерана, целой группы региональных государств и, конечно, нашей — заинтересованность сохраняется. И мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться, что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, имеются очень хорошие наработки, — сказал Песков.

