Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером

Мирное соглашение с Азербайджаном позволит Армении стать транзитной страной, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на XIII Бакинском Глобальном форуме. Глава государства отметил, что Баку в настоящее время активно развивает транспортные коридоры, в том числе МТК Восток–Запад и Север–Юг, сообщает Report.

После достижения мира с Арменией мы тесно сотрудничаем в направлении создания новой ветви Среднего коридора. Этот маршрут будет проходить через территорию Армении, которая впервые в истории своей независимости станет транзитной страной. В настоящее время она таким статусом не обладает. Этот проект позволит соединить две части Азербайджана — основную территорию и Нахичеванскую Автономную Республику, — рассказал Алиев.

По его словам, такое сотрудничество создаст взаимовыгодную ситуацию для всех стран региона и откроет дополнительные возможности. Глава государства добавил, что Баку направил значительную часть доходов, полученных от продажи ископаемого топлива, на развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

В настоящее время мы вкладываем дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности существующих коридоров. Потому что спрос на транзит через Азербайджан растет. Мы обеспечиваем важные транзитные возможности для многих стран как на востоке, так и на западе, — сказал Алиев.

Ранее он сообщил, что Баку и Ереван смогли установить прочный долгосрочный мир. По его словам, достигнутые договоренности реализуются на практике благодаря политической воле сторон. Глава республики особо отметил значимость документов, подписанных между Баку и Ереваном в Вашингтоне, заявив, что мир заключен навсегда.