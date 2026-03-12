Алиев призвал сбалансировать цены на энергетическом рынке

В настоящее время нарушен баланс на энергетическом рынке, а беспрецедентный рост цен на нефть и газ создает серьезные проблемы для потребителей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на XIII Бакинском Глобальном форуме. По словам главы государства, которые приводят азербайджанские агентства, сегодня энергетическая безопасность как никогда стала неотъемлемой частью национальной безопасности стран.

Некоторые могут подумать, что такие высокие и несбалансированные цены выгодны для стран, производящих и экспортирующих нефть и газ. Однако это не совсем так. Поскольку у многих стран-экспортеров энергии есть суверенные фонды, и эти фонды инвестируют в различные финансовые инструменты, включая ценные бумаги и фондовые рынки. Когда же фондовые рынки обрушиваются, эти страны могут столкнуться с потерями, которые превышают их доходы от высоких цен на нефть, — объяснил Алиев.

Глава государства заявил о намерении увеличивать число импортеров энергетических ресурсов, так как это важно для безопасности многих стран. По его словам, речь идет о всех направлениях энергетического сектора, но преимущественно об экспорте природного газа и электроэнергии.

За последний год еще несколько стран стали закупать энергоресурсы у Баку, всего их сейчас 16. В этом смысле Азербайджан занимает первое место в мире как страна, экспортирующая природный газ по трубопроводам и охватывающая столь широкую географию. Объемы экспорта растут и будут продолжать расти. Это важный фактор для энергетической безопасности многих стран. Азербайджан также продолжит вносить вклад в глобальную энергетическую безопасность как надежный поставщик нефти на международный рынок, — заявил Алиев.

Цены на нефть продолжают штурмовать новые высоты на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным лондонской биржи ICE, майские фьючерсы на Brent 12 марта подорожали на 14,33%, достигнув отметки $100,39 (8 тыс. рублей) за баррель.