12 марта 2026 в 08:41

Нефть Brent превысила отметку в $100

Цены на нефть Brent и WTI взлетели на 10% на фоне опасений за мировые поставки

Фото: Global Look Press
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE уверенно преодолела отметку в $100 (7,9 тыс. рублей) за баррель. На пике роста, зафиксированном в 5:38 мск, котировки взлетали более чем на 10%, достигая значения $101,59, что свидетельствует о крайне высокой волатильности на рынке.

К 7:00 мск темпы роста цен несколько замедлились, однако нефть продолжает торговаться на высоких уровнях: баррель Brent оценивается в $100,5 (+9,26%). Синхронно дорожает и американская нефть WTI — стоимость апрельского фьючерса поднялась на 8,29%, составив $94,48 за баррель.

