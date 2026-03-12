Юрист рассказала, кому нужно будет заменить права в 2026 году

Водителям, чей срок действия водительских прав истекает в 2026 году, или тем, кому права были автоматически продлены в период с 2022 по 2023 год, необходимо обновить их в текущем году, рассказала юрист Галина Земскова. С 1 января 2026 года в России прекратилось автоматическое продление документов, передает РИА Новости.

В первую очередь, это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026 года и позднее — на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Во-вторых, замена потребуется владельцам прав, автоматически продленных ранее, например, если их срок истекал в 2022–2023 годах. В 2026 году для них наступает предельный срок обязательной замены удостоверений, — отметила эксперт.

Помимо этого, права следует заменить в случае изменения персональных данных, утраты или повреждения удостоверения, а также при изменении медицинских показателей. Вождение автомобиля с просроченным водительским удостоверением может повлечь за собой штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

