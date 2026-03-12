Россия окажет Ирану помощь при поддержке Азербайджана

Россия направит Ирану 13 тонн медикаментов через Азербайджан, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. Гуманитарный груз доставит спецборт Ил-76.

В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке через территорию Армении в Россию вернулись 196 российских граждан. В посольстве РФ в Ереване уточнили, что эвакуация продолжается. Россияне возвращаются на родину через пограничный переход «Нурдуз — Агарак».

До этого стало известно, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране рассказало, что государство можно покинуть через два пункта: один — в Азербайджан, другой — в Армению.