12 марта 2026 в 07:19

Российская нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края, произошло возгорание на площади 150 квадратных метров, передает оперштаб региона. Никто не пострадал.

В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.

Также в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

