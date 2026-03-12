Стало известно, куда направят Лерчек после страшного диагноза Mash: Лерчек ложится в госбольницу Москвы на курс химиотерапии

Telegram-канал Mash пишет, что блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ложится в государственную больницу Москвы на курс химиотерапии. По информации канала, у знаменитости нет денег на лечение в частной клинике.

В материале говорится, что госпитализацию ждали на этой неделе, но не удалось собрать врачебный консилиум для принятия решения. Сейчас, как пишет канал, блогерша находится дома, ей ставят капельницы с сильными обезболивающими, из-за которых большую часть времени она спит.

По информации издания, с детьми сидит ее мать Эльвира, а ее возлюбленный Луис Сквиччиарини отменил работу в танцевальной студии на фоне случившегося. Деньги на лечение, сказано в публикации, собирают друзья и родственники Чекалиной.

Следующее заседание по делу Лерчек назначено на 16 марта. Адвокаты намерены добиться переноса процесса или его полной приостановки.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у ее подруги Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По ее словам, Чекалину сейчас мучают сильные боли и она вынуждена принимать сильные обезболивающие препараты. Все, что ее поклонники могут сделать сейчас, добавила блогерша, — это молиться за здоровье Чекалиной.