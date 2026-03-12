Медведев указал на реальную возможность зомби-апокалипсиса из-за США

Зомби-апокалипсис действительно может произойти из-за работы биолабораторий США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В колонке для журнала «Эксперт» он отметил, что Вашингтон использует разные страны как полигоны для испытаний и тем самым подвергает их опасности.

Через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале The Last of Us, может стать не такой уж фантастикой, — написал Медведев.

Зампредседателя Совбеза России рассказал, что США создали около 400 лабораторий двойного назначения в СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Он добавил, что полученные результаты исследований позволяют Вашингтону управлять эпидемиями по всему миру.

Ранее Медведев заявил, что администрация США старается развивать технологии ИИ ради сохранения долгосрочного американского лидерства на мировой арене. По его мнению, Вашингтон планирует добиться целей MAGA таким путем. В то же время зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что прорывные инновации не только упрощают жизнь, но и несут пять глобальных угроз: от доминирования ИИ до «зла из космоса».