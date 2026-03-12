Врач опроверг популярный миф об ультрапастеризованном молоке

Ультрапастеризованное молоко, вопреки некоторым мнениям, может испортиться после вскрытия упаковки — это происходит при попадании бактерий в напиток извне, заявил «Здоровью Mail» врач-токсиколог Алексей Водовозов. По его словам, особая термическая обработка действительно позволяет хранить такой продукт в закрытой упаковке месяцами. Однако ситуация кардинально меняется в момент, когда человек открывает молоко и запускает туда воздух.

После этого появляется риск попадания в продукт целых трех типов бактерий, предупредил Водовозов. Среди них врач выделил молочнокислые, масляно-кислые и гнилостные. В зависимости от того, какие бактерии первыми доберутся до напитка, молоко либо скиснет, либо прогоркнет, либо вовсе протухнет.

Врач пояснил, что микроорганизмы обитают не только в воздухе, но и на стенках холодильника, несмотря на низкие температуры. Когда они попадают в питательную среду, то неизбежно начинают свою жизнедеятельность. Так изменение вкуса и запаха открытого ультрапастеризованного молока — это обычный результат заселения бактерий в изначально стерильную среду. И хотя ничего ужасного в этом нет, пить такое молоко, конечно, не следует, заключил специалист.

