«Дали пожизненное»: приговор террористам из «Крокуса» — фото из зала суда

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор террористам, убившим 150 человек в концертном зале «Крокус Сити Холл». На скамье подсудимых находились 19 человек. В зале усилили охрану — порядок обеспечивали сотрудники МВД и ОМОН. Фигуранты прятали лица и сидели с опущенными головами.

Непосредственные исполнители теракта находились отдельно от 15 подельников, которые отправляли им деньги и оружие. На заседании суда присутствовали родственники пострадавших, некоторые плакали.

Суд приговорил главаря террористов Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима. Суд также обязал Фаридуни выплатить штраф в размере 990 тыс. рублей.

Другие исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов — также получили пожизненные сроки. Суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, в участии в деятельности террористической организации, а также в совершении теракта.

Большинство пособников террористов также получили пожизненное заключение и многомиллионные штрафы. Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски по делу о теракте в полном объеме. Общая сумма заявлений, поданных против фигурантов дела о теракте в «Крокусе», составляет более 200 млн рублей.

