Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:54

«Дали пожизненное»: приговор террористам из «Крокуса» — фото из зала суда

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор террористам, убившим 150 человек в концертном зале «Крокус Сити Холл». На скамье подсудимых находились 19 человек. В зале усилили охрану — порядок обеспечивали сотрудники МВД и ОМОН. Фигуранты прятали лица и сидели с опущенными головами.

Непосредственные исполнители теракта находились отдельно от 15 подельников, которые отправляли им деньги и оружие. На заседании суда присутствовали родственники пострадавших, некоторые плакали.

Суд приговорил главаря террористов Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима. Суд также обязал Фаридуни выплатить штраф в размере 990 тыс. рублей.

Другие исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов — также получили пожизненные сроки. Суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, в участии в деятельности террористической организации, а также в совершении теракта.

Большинство пособников террористов также получили пожизненное заключение и многомиллионные штрафы. Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски по делу о теракте в полном объеме. Общая сумма заявлений, поданных против фигурантов дела о теракте в «Крокусе», составляет более 200 млн рублей.

Кадры с заседания суда — в фотогалерее NEWS.ru.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
террористы
Крокус Сити Холл
приговоры
суды
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.