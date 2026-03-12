Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:26

Адвокат потерпевших по делу «Крокуса» призвала отменить запрет на казнь

Людмила Айвар Людмила Айвар Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Людмила Айвар предложила временно снять мораторий на смертную казнь, сообщает корреспондент NEWS.ru. Адвокат призналась, что предпочла бы, чтобы люди, совершившие или организовавшие такие преступления, получали высшую меру наказания.

Мы, конечно, гуманная страна и у нас гуманное законодательство. У нас мораторий на смертную казнь. Но я, несмотря на то, что я профессиональный адвокат, чисто из человеческих соображений и чисто из того, что мы вынуждены переживать такие преступления, временно отменила бы запрет на смертную казнь, — сказала она.

Отвечая на вопрос о судьбе организаторов теракта, адвокат пояснила, что часть из них находятся в розыске, следствию известны их имена и фамилии.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле». Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.

Крокус Сити Холл
теракты
суды
смертные казни
моратории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.