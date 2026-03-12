Адвокат потерпевших по делу «Крокуса» призвала отменить запрет на казнь

Представитель потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Людмила Айвар предложила временно снять мораторий на смертную казнь, сообщает корреспондент NEWS.ru. Адвокат призналась, что предпочла бы, чтобы люди, совершившие или организовавшие такие преступления, получали высшую меру наказания.

Мы, конечно, гуманная страна и у нас гуманное законодательство. У нас мораторий на смертную казнь. Но я, несмотря на то, что я профессиональный адвокат, чисто из человеческих соображений и чисто из того, что мы вынуждены переживать такие преступления, временно отменила бы запрет на смертную казнь, — сказала она.

Отвечая на вопрос о судьбе организаторов теракта, адвокат пояснила, что часть из них находятся в розыске, следствию известны их имена и фамилии.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле». Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.