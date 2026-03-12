Инфекционист назвал страшное последствие гепатита С

Вирус гепатита С может привести к развитию рака печени, заявил «Радио 1» инфекционист Сергей Рябов. По его мнению, главное коварство этой инфекции заключается в бессимптомном течении — нередко болезнь выявляют слишком поздно. Он отметил, что у этого серьезного заболевания очень высокая распространенность.

При всей своей опасности гепатит С называется «ласковый убийца». Потому что у него нет специфических симптомов. Даже если заражение произошло, организм может не подавать сигналов тревоги. К сожалению, иногда гепатит С переходит в рак печени, — предупредил Рябов.

Он отметил, что в 80% случаев острая форма гепатита С переходит в хроническую. Впоследствии это приводит к необратимым последствиям для печени. В частности, пациенты сталкиваются с фиброзом, а после и циррозом. В худшем случае у людей развивается онкологический процесс.

Ранее инфекционист Елена Тихомолова заявила, что использование контрацептивов во время полового акта и контроль стерилизации инструментов во время медицинских и косметологических процедур станут хорошими мерами против гепатита С. Она напомнила, что вакцины от этого заболевания до сих пор нет.