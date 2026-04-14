14 апреля 2026 в 14:29

Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России зарегистрировали товарный знак Lada Yashma, однако имя заявителя и правообладателя не раскрывается, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Соответствующая заявка поступила в Роспатент в феврале 2025 года.

Заявка была подана по двум классам международной классификации товаров и услуг (№ 12 и 28). Они включают автомобили, запчасти и аксессуары к ним, а также модели, конструкторы и игрушки. Срок действия знака истекает в феврале 2035 года.

В феврале 2025 года в Роспатент также поступили заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris и Lada Yarus. Заявитель в этих случаях также остался неизвестным.

Ранее российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заявил, что бесплатно установит систему вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» в 41,3 тыс. автомобилей Lada Granta. Указывалось, что речь идет о машинах, выпущенных с сентября 2021-го по апрель 2022 года.

До этого в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

