Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 20:08

АвтоВАЗ бесплатно дооснастит системой «ЭРА-ГЛОНАСС» тысячи машин

АвтоВАЗ дооснастит системой «ЭРА-ГЛОНАСС» более 41 тыс. авто Lada Granta

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» бесплатно установит систему вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» в 41,3 тысячи автомобилей Lada Granta, сообщила компания. В публикации указано, что речь идет о машинах, выпущенных с сентября 2021-го по апрель 2022 года, передает РИА Новости.

Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры посредством рассылки уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта, — указали в АвтоВАЗе.

Производитель подчеркивает, что дооснащение является частью обязательств по обеспечению соответствия автомобилей современным стандартам безопасности. В компании напомнили, что выпуск автомобилей без «ЭРА-ГЛОНАСС» был обусловлен нормативными документами и регламентами на фоне сложностей поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году.

До этого в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

Россия
Экономика
АвтоВАЗ
ГЛОНАСС
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.