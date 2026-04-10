АвтоВАЗ бесплатно дооснастит системой «ЭРА-ГЛОНАСС» тысячи машин

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» бесплатно установит систему вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» в 41,3 тысячи автомобилей Lada Granta, сообщила компания. В публикации указано, что речь идет о машинах, выпущенных с сентября 2021-го по апрель 2022 года, передает РИА Новости.

Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры посредством рассылки уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта, — указали в АвтоВАЗе.

Производитель подчеркивает, что дооснащение является частью обязательств по обеспечению соответствия автомобилей современным стандартам безопасности. В компании напомнили, что выпуск автомобилей без «ЭРА-ГЛОНАСС» был обусловлен нормативными документами и регламентами на фоне сложностей поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году.

До этого в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.