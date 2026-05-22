Бренд BAON выпустил летнюю коллекцию в честь своего 34-летия

Бренд BAON выпустил летнюю коллекцию «Связующая нить» в честь своего 34-летия. Компания, основанная в 1992 году, прошла путь от создания линеек верхней одежды до формирования своего направления стиля смарт-кэжуал. Сегодня бренд продвигает идею осознанного гардероба на все сезоны — 365 дней в году.

В новой коллекции сделали акцент на комфорте, приятных долговечных материалах премиального качества и правильных лекалах. Летняя коллекция бренда состоит из премиальных, натуральных материалов, таких как пластичная вискоза, дышащий хлопок и благородный лен.

В честь знаковой даты дизайнеры марки представили 34 знаковых модели бренда — от нестареющих тренчей до струящихся асимметричных платьев. В подборку вошли самые успешные изделия, которые пользуются популярностью у клиентов не первый год.

Ранее стилисты бренда 4forms заявили, что летом текущего года россиянам стоит обратить внимание на выразительные вещи, из которых можно составить полноценный капсульный гардероб. В числе главных трендов они назвали твидовые комплекты, платья из легкого муслина с яркими принтами, струящиеся костюмы мягкого кроя и расслабленные топы.