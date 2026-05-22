Звезда сериала «Солдаты» попал в больницу с сильными болями в животе

Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова госпитализировали с панкреатитом

Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации звезды сериала «Солдаты» Алексея Маклакова. Согласно сведениям канала, у актера появились сильные боли в животе, его увезли в больницу с острым панкреатитом. Как отметил Mash, Маклаков провел в стационаре неделю.

Канал уточнил канал, артиста посадили на жесткую диету, параллельно ему кололи мощные антибиотики и следили за давлением из-за гипертонии. По данным Mash, сейчас 65-летнему Маклакову уже лучше, его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации 62-летнего певца Сергея Рогожина. По информации канала, артисту стало плохо 14 мая в Новороссийске. Рогожин известен работой в группах «АукцЫон» и «Форум». Также в его репертуаре есть песни «Не уходи», «На соседней улице», «Россия — это мы» и «Королева холода».

До этого стало известно, что Маклаков был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Артист известен работой в театре и кино, а помимо актерской деятельности он занимается музыкальными проектами.