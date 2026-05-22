Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:27

Звезда сериала «Солдаты» попал в больницу с сильными болями в животе

Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова госпитализировали с панкреатитом

Алексей Маклаков Алексей Маклаков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации звезды сериала «Солдаты» Алексея Маклакова. Согласно сведениям канала, у актера появились сильные боли в животе, его увезли в больницу с острым панкреатитом. Как отметил Mash, Маклаков провел в стационаре неделю.

Канал уточнил канал, артиста посадили на жесткую диету, параллельно ему кололи мощные антибиотики и следили за давлением из-за гипертонии. По данным Mash, сейчас 65-летнему Маклакову уже лучше, его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации 62-летнего певца Сергея Рогожина. По информации канала, артисту стало плохо 14 мая в Новороссийске. Рогожин известен работой в группах «АукцЫон» и «Форум». Также в его репертуаре есть песни «Не уходи», «На соседней улице», «Россия — это мы» и «Королева холода».

До этого стало известно, что Маклаков был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Артист известен работой в театре и кино, а помимо актерской деятельности он занимается музыкальными проектами.

Культура
Россия
актеры
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
СПЧ: удар по колледжу в Луганске следует признать военным преступлением
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Несколько человек пострадали при наезде автобуса на самосвал
Турэксперт рассказала, во сколько обойдется июньский отдых на Балтике
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.