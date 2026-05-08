08 мая 2026 в 21:12

Звезда сериала «Солдаты» получил звание заслуженного артиста РФ

Путин присвоил Алексею Маклакову звание заслуженного артиста РФ

Алексей Маклаков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Награды удостоен Алексей Константинович Маклаков — артист столичного государственного бюджетного учреждения культуры «Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», — сообщается в документе.

Маклаков получил широкую популярность благодаря роли старшего прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Он также известен работой в театре и кино, а помимо актерской деятельности, занимается музыкальными проектами.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о награждении актрисы Марины Зудиной государственной медалью. Артистку отметили за заслуги в сфере культуры и искусства.

Накануне, 8 мая, российский лидер вручил орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля ФСО. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в этом году структуре исполняется 90 лет.

