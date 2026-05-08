Звезда сериала «Солдаты» получил звание заслуженного артиста РФ

Артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Награды удостоен Алексей Константинович Маклаков — артист столичного государственного бюджетного учреждения культуры «Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», — сообщается в документе.

Маклаков получил широкую популярность благодаря роли старшего прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Он также известен работой в театре и кино, а помимо актерской деятельности, занимается музыкальными проектами.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о награждении актрисы Марины Зудиной государственной медалью. Артистку отметили за заслуги в сфере культуры и искусства.

Накануне, 8 мая, российский лидер вручил орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля ФСО. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в этом году структуре исполняется 90 лет.