День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:00

Путин вручит орден Жукова Кремлевскому полку в честь его 90-летия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 8 мая, вручит орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля ФСО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Он напомнил, что в этом году структуре исполняется 90 лет, передает РИА Новости.

В этом году президентскому полку службы коменданта Московского Кремля ФСО России исполнилось 90 лет. И по случаю этой даты сегодня состоится церемония вручения ордена Жукова президентскому полку. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале, — сказал Песков.

Ранее Путин наградил мэра Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Он удостоен государственной награды за значительные заслуги и мужество, проявленные в выполнении служебных обязанностей.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Глава ведомства отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер северокорейских солдат.

Власть
Владимир Путин
Кремль
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.