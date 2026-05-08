Путин вручит орден Жукова Кремлевскому полку в честь его 90-летия

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 8 мая, вручит орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля ФСО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Он напомнил, что в этом году структуре исполняется 90 лет, передает РИА Новости.

В этом году президентскому полку службы коменданта Московского Кремля ФСО России исполнилось 90 лет. И по случаю этой даты сегодня состоится церемония вручения ордена Жукова президентскому полку. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале, — сказал Песков.

Ранее Путин наградил мэра Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Он удостоен государственной награды за значительные заслуги и мужество, проявленные в выполнении служебных обязанностей.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Глава ведомства отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер северокорейских солдат.