Белоусов вручил ордена Мужества северокорейским военным

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Министр отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер солдат КНДР.

За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил. Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей. Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер, — говорится в заявлении.

