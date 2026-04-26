Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 16:25

Белоусов вручил ордена Мужества северокорейским военным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Министр отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер солдат КНДР.

За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил. Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей. Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер, — говорится в заявлении.

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор ФБР лично взялся за дело о стрельбе на мероприятии с Трампом
Развожаев раскрыл, что спасло пациента атакованной ВСУ больницы
Милонов поделился впечатлениями после скандала на премии шансона
В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА ВСУ было сбито за семь часов
Белоусов вручил ордена Мужества северокорейским военным
Неудачная пластика, обет безбрачия, шесть внуков: как живет Вера Сотникова
Названа причина смерти Михеевой
В США раскрыли, чего хочет добиться президент Израиля от Нетаньяху
Военэксперт ответил, спасет ли ВСУ возможная отмена брони от мобилизации
Путин дал неожиданный совет чемпиону мира по боксу Шумкову
Развожаев выступил с обращением к севастопольцам после ночной атаки ВСУ
Озвучено количество пострадавших после атаки ВСУ на Вологодскую область
Европейские рыбаки отказались выходить в море из-за цен на топливо
Кадры мощного оползня в Дагестане попали в Сеть
Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия Израиля с Ливаном
Британскую авиабазу с американскими бомбардировщиками поглотил огонь
Названо количество БПЛА, атаковавших ночью Севастополь
Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 4: испытания, кто прошел в финал
Иран призвал к созданию новой системы безопасности на Ближнем Востоке
Раскрыто, что обсуждали Белоусов и Ким Чен Ын в Пхеньяне
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.