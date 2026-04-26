Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявили в пресс-службе нижней палаты Федерального собрания. Там уточнили, что спикер прибыл в Северную Корею с официальным визитом в субботу, 25 апреля.

Также Володин посетил Музей Победы в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Экспозиция занимает три этажа и охватывает события периодов борьбы корейского народа с японским милитаризмом. Отдельное внимание в музее уделено помощи КНДР со стороны дружественных государств — СССР и Китая.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Пхеньян Володин возложил венок к монументу «Освобождение», который установлен в честь советских солдат, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году. Спикер парламента почтил память погибших военных минутой молчания.

До этого в Северную Корею прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Глава ведомства планирует провести переговоры с высшим руководством страны и командованием ее вооруженных сил. В аэропорту Пхеньяна Белоусова встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.