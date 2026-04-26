26 апреля 2026 в 07:44

Белоусов прибыл в гости к одному из главных союзников России

Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

Фото: МО РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что глава ведомства планирует провести переговоры с высшим руководством страны и командованием ее вооруженных сил. В аэропорту Пхеньяна Андрея Белоусова встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России и его китайский коллега адмирал Дун Цзюнь провели переговоры в Москве. Представитель Китая прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Белоусов выразил надежду, что встреча позволит согласовать позиции сторон и определить дальнейшие шаги в развитии стратегического взаимодействия.

До этого глава МО РФ вместе с другими министрами обороны стран СНГ обсудил обстановку на пространстве Содружества Независимых Государств. Они приняли решения, направленные на совершенствование совместных военных систем. Также участники встречи определили конкретные меры по укреплению региональной и евразийской безопасности

Россия
КНДР
Андрей Белоусов
Минобороны РФ
