24 апреля 2026 в 17:07

Белоусов встретился с министром обороны Китая

Белоусов и глава Минобороны Китая Дун Цзюнь встретились в Москве

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Министр обороны России Андрей Белоусов и его китайский коллега адмирал Дун Цзюнь провели переговоры в Москве, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Отмечается, что иностранный военачальник находится в Москве с официальным визитом.

Стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, отношений между вооруженными силами, международной и региональной ситуации, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес, — отметил Белоусов.

Министр обороны РФ выразил надежду, что переговоры позволят сверить позиции сторон и определить дальнейшие шаги по стратегическому взаимодействию стран. В ответ Дун Цзюнь подчеркнул, что отношения России и Китая находятся на стабильно высоком уровне.

Ранее Белоусов сообщил, что министры обороны стран СНГ подробно обсудили обстановку на пространстве Содружества и приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения. По его словам, стороны наметили практические шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности.

