Политолог рассказал о развитии Северной Кореи

Северная Корея сейчас находится на этапе роста, заявил 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он отметил, что в стране вырос уровень жизни населения.

Истоки экономического подъема понятны. Это взаимодействие с двумя великими соседями. С Китаем у КНДР есть и выгодные экономические и финансовые отношения, и некая идеологическая гармония. Помогает и сотрудничество с Россией. Пекин и Москва помогают своим взаимодействием подниматься относительно небольшой Северной Корее, — рассказал Станкевич.

Политолог подчеркнул, что в Северной Корее сейчас активно реализуется программа под названием «10 на 20». Ее суть заключается в том, что в течение ближайших 10 лет планируется возвести 20 крупных промышленных объектов. По его словам, на этих предприятиях будет трудоустроена молодежь, а продукция будет соответствовать высоким технологическим стандартам.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Китая Си Цзиньпин договорились вывести отношения двух стран на новый уровень. Также они выразили желание укреплять «стратегические образцовые отношения между социалистическими государствами».