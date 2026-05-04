Путин наградил мэра Горловки медалью «За храбрость»

Президент России Владимир Путин наградил мэра Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Как следует из текста документа, размещенного на официальном портале опубликования правовой информации, глава администрации городского округа Донецкой Народной Республики удостоен государственной награды за значительные заслуги и мужество, проявленные в выполнении служебных обязанностей.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За храбрость» II степени <...> Приходько Ивана Сергеевича — главу администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, — говорится в документе.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Глава ведомства отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер северокорейских солдат.

