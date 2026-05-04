Мелони занервничала из-за планов США вывести войска из Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не поддерживает возможный вывод американских войск с территории страны, обсуждаемый администрацией США, сообщает Ansa. По ее словам, подобные решения могут повлиять на безопасность Европы.

США уже некоторое время обсуждают вывод войск из Европы, поэтому мы должны усилить нашу безопасность и нарастить нашу способность реагирования. Этот выбор не зависит от меня, но лично я его не разделяю, — заявила Мелони.

Она добавила, что всегда исполняла обязательства в рамках НАТО, в том числе когда о прямых интересах Рима речи не было.

Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил о возможном выводе американского военного контингента из Италии и Испании. По его словам, решение связано с позицией этих стран в международных конфликтах. Трамп отметил, что Италия и Испания, по его оценке, не оказали необходимой поддержки США в ходе недавних событий. На конец 2025 года в Италии находилось более 12 тыс. американских военнослужащих, а в Испании — более 3 тыс.

До этого Трамп заявил, что Белый дом рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. По его словам, решение примут в ближайшее время.