Вместо обычных котлет — итальянские фрикадельки. Вот как сделать их невероятно сочными и нежными

Классические котлеты — это вкусно, но итальянские фрикадельки — это любовь. Два вида мяса дают сочность, сыр — нежность, а томатный соус с орегано превращает обычное блюдо в уютный итальянский ужин.

Что понадобится

Для фрикаделек: 300 г говядины, 300 г куриных бедер (без костей), 50 г сыра (пармезан или другой твердый), 3 ст. л. панировочных сухарей, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, петрушка, соль, перец.

Для соуса: 800 г помидоров в собственном соку, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеного орегано, соль, перец, 1 ч. л. сахара, масло для жарки.

Как я готовлю

Лук и чеснок мелко режу. В сковороде разогреваю масло, обжариваю лук до мягкости. Добавляю чеснок, жарю еще минуту. Вливаю томаты, добавляю орегано, соль, перец, сахар. Тушу 25–30 минут до загустения.

Говядину и куриные бедра пропускаю через мясорубку. Смешиваю фарш с тертым сыром, сухарями, яйцом, измельченным чесноком и петрушкой, солю, перчу. Формирую небольшие фрикадельки. Обжариваю на сковороде до золотистой корочки со всех сторон.

Перекладываю фрикадельки в соус, тушу 20–30 минут на слабом огне.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я влюбился в этот рецепт с первого раза. Фрикадельки получаются нежными, сочными, с хрустящей корочкой. Соус — густой, ароматный, с легкой кислинкой. Я добавил немного базилика в соус — стало еще вкуснее. Пару фрикаделек развалилось при обжарке — значит, я плохо их скатал.

Совет: фарш должен быть влажным, но не жидким. Если суховат, добавьте ложку воды. И не жалейте сыра — он дает ту самую итальянскую ноту.