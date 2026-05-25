Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 06:20

Названа причина ломоты в костях после выходных

Врач Чиркова: после выходных тело может ломить из-за эмоциональной усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

По завершении выходных человек может ощущать в теле ломоту, вызванную эмоциональным истощением, заявила NEWS.ru терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова. В этом случае, по ее словам, рекомендуется постепенно возвращаться к привычному распорядку дня, не нагружая организм.

Многим знакомо это ощущение: после затяжных праздников вместо бодрости появляется ломота в теле, слабость и даже головная боль. Организм привыкает к определенному распорядку дня. В выходные мы часто позволяем себе позже ложиться, дольше спать, менять время приема пищи. Такие резкие сдвиги — это стресс для нервной и гормональной систем. В результате нарушаются биоритмы, и тело реагирует ломотой. Иногда за этим чувством скрывается не физическая, а эмоциональная усталость. Если уикенд был насыщен событиями, общением или, наоборот, не оправдал ожиданий, организм может сигнализировать о переутомлении через телесные ощущения, — пояснила Чиркова.

Она отметила, что праздничные застолья зачастую сопровождаются обильным потреблением жирной пищи, сладостей и алкогольных напитков. По словам специалиста, такое питание оказывает дополнительную нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу. В результате, пояснила врач, обмен веществ замедляется, приводя к ощущению интоксикации и общей слабости.

Длинные выходные часто проходят в режиме «диван — холодильник». Гиподинамия приводит к застою крови и лимфы, мышцы теряют тонус, а суставы становятся менее подвижными. После нескольких дней малоподвижности даже небольшая активность может вызывать мышечную боль. Возвращайтесь к привычному режиму сна и питания постепенно. Пейте больше чистой воды, чтобы ускорить выведение токсинов. Не пытайтесь сразу наверстать все дела — дайте себе пару дней на плавное вхождение в рабочий ритм. Включите в рацион легкую пищу: овощи, каши, кисломолочные продукты, — заключила Чиркова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что при тепловом ударе у человека могут проявляться такие симптомы, как гусиная кожа и тошнота. По ее словам, также часто возникают сильная головная боль и резкая слабость.

Здоровье
врачи
терапевты
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Атака на Ярославскую область ночью 25 мая: есть ли раненые, что известно
ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Тульской областью
«С Зеленским — по-серьезному»: в США сделали заявление по Украине
Психолог объяснила, почему нельзя стремиться быть продуктивным постоянно
Названа причина ломоты в костях после выходных
Вучич допустил свою отставку
Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Ярославль
ВСУ нанесли удар по Белгороду и оставили часть города без воды и света
Врач ответила, что действительно помогает избавиться от морщин вокруг глаз
В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по Украине
Россиянам раскрыли новый размер накопительной пенсии
В РСПП допустили скорое ослабление санкций против России
«Костер» сжег сотни украинских беспилотников: успехи ВС РФ к утру 25 мая
Морпехи рассказали о сотнях сбитых дронов ВСУ в ДНР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 мая
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.