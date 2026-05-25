Названа причина ломоты в костях после выходных

По завершении выходных человек может ощущать в теле ломоту, вызванную эмоциональным истощением, заявила NEWS.ru терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова. В этом случае, по ее словам, рекомендуется постепенно возвращаться к привычному распорядку дня, не нагружая организм.

Многим знакомо это ощущение: после затяжных праздников вместо бодрости появляется ломота в теле, слабость и даже головная боль. Организм привыкает к определенному распорядку дня. В выходные мы часто позволяем себе позже ложиться, дольше спать, менять время приема пищи. Такие резкие сдвиги — это стресс для нервной и гормональной систем. В результате нарушаются биоритмы, и тело реагирует ломотой. Иногда за этим чувством скрывается не физическая, а эмоциональная усталость. Если уикенд был насыщен событиями, общением или, наоборот, не оправдал ожиданий, организм может сигнализировать о переутомлении через телесные ощущения, — пояснила Чиркова.

Она отметила, что праздничные застолья зачастую сопровождаются обильным потреблением жирной пищи, сладостей и алкогольных напитков. По словам специалиста, такое питание оказывает дополнительную нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу. В результате, пояснила врач, обмен веществ замедляется, приводя к ощущению интоксикации и общей слабости.

Длинные выходные часто проходят в режиме «диван — холодильник». Гиподинамия приводит к застою крови и лимфы, мышцы теряют тонус, а суставы становятся менее подвижными. После нескольких дней малоподвижности даже небольшая активность может вызывать мышечную боль. Возвращайтесь к привычному режиму сна и питания постепенно. Пейте больше чистой воды, чтобы ускорить выведение токсинов. Не пытайтесь сразу наверстать все дела — дайте себе пару дней на плавное вхождение в рабочий ритм. Включите в рацион легкую пищу: овощи, каши, кисломолочные продукты, — заключила Чиркова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что при тепловом ударе у человека могут проявляться такие симптомы, как гусиная кожа и тошнота. По ее словам, также часто возникают сильная головная боль и резкая слабость.