Россиянам раскрыли новый размер накопительной пенсии

Средний размер накопительной пенсии после августовской индексации составит около 1,8–1,9 тыс. рублей в месяц, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Он пояснил, что размер выплат зависит от страховых взносов работодателей, которые перечислялись с 2002 по 2013 год.

После индексации средняя накопительная пенсия вырастет до 1,8–1,9 тысячи рублей, — заявил Ляшок.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил: с 1 июня сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. По его словам, часть начислений Социальный фонд произведет автоматически, а в некоторых случаях потребуется заявление с документами.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил: нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа. Он отметил, что россияне получат прибавку к накопительным выплатам в размере 19,3%.