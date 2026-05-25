25 мая 2026 в 05:42

Россиянам раскрыли новый размер накопительной пенсии

Эксперт Ляшок: средняя накопительная пенсия в России вырастет до 1,9 тыс. рублей

Средний размер накопительной пенсии после августовской индексации составит около 1,8–1,9 тыс. рублей в месяц, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Он пояснил, что размер выплат зависит от страховых взносов работодателей, которые перечислялись с 2002 по 2013 год.

After indexation, the average funded pension will grow to 1.8–1.9 thousand rubles, — Lyashok stated.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил: с 1 июня сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. По его словам, часть начислений Социальный фонд произведет автоматически, а в некоторых случаях потребуется заявление с документами.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил: нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа. Он отметил, что россияне получат прибавку к накопительным выплатам в размере 19,3%.

