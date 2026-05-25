Жалобы Блиновской по уголовному делу поступили в кассационный суд

Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денег, передает ТАСС. Также обращения в кассацию подали сама блогер и арбитражный управляющий Мария Ознобихина.

Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осужденной Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанции, — говорится в материале.

Отмечается, что дата рассмотрения кассационных жалоб пока не назначена. После апелляции Блиновскую этапировали во Владимирскую область, где она отбывает наказание в женской ИК-1.

Ранее арбитражный суд постановил взыскать с экс-подруги блогера Елены Блиновской и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко 133 млн рублей. Соответствующую просьбу подала финансовый управляющий Мария Ознобихина.

До этого сообщалось, что супруги Блиновские осуществляли фиктивные финансовые займы самим себе. По данным источников, 68 млн рублей, «отмытых» таким образом, хотят взыскать с блогера и ее мужа.