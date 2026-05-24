Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider

Друзья пропавшего неделю назад в Москве стримера Ивана Insider (настоящее имя — Иван Андреев) связали его исчезновение с возможным похищением, сообщает Telegram-канал «112». Коллеги блогера считают, что Ивана могли похитить из-за его криптобизнеса.

В частности, известный стример Владимир Братишкин намекнул, что занимающиеся криптовалютами люди нередко становятся жертвами преступников и оказываются в подвалах ради наживы, пишет канал. Он также добавил, что сейчас близкие внимательно отслеживают все виртуальные кошельки Ивана, чтобы проверить возможные движения средств.

В то же время другой приятель блогера, Алексей Пчелкин, публично отметил, что часть важной информации сейчас просто нельзя озвучивать, и допустил, что Андреев мог исчезнуть добровольно. В свою очередь родственники мужчины все же надеются на его скорейшее возвращение домой.

При этом журналистам канала пока так и не удалось пообщаться с супругой пропавшего, которая перестала отвечать на звонки. Перед своим внезапным уходом из социальных сетей женщина лишь успела кратко заявить подписчикам, что никаких трансляций в ближайшее время точно не будет.

Об исчезновении блогера стало известно 24 мая. Близкие и родные мужчины уже целую неделю не могут выйти с ним на связь. Друзья утверждают, что в день пропажи у Ивана была запланировала встреча, а после нее он должен был улететь в Сербию.