Блогер бросил в пробке машину с автопилотом и ушел в магазин за чипсами

Сотрудники ГАИ составили два административных протокола о нарушениях в отношении блогера Хизы (настоящее имя — Хизри Запиров), заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Мужчина оставил свою машину с включенным автопилотом на дороге в московской пробке и пошел в магазин за чипсами.
Нарушитель включил автопилот, вышел из салона и направился в магазин. Транспортное средство продолжило движение, тем самым провоцируя возможное ДТП, — отметила Волк.
По ее словам, попавшее в Сеть видео с движущимся авто заинтересовало Госавтоинспекцию. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя — им оказался 29-летний Хиза. Инфлюенсера привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям и оштрафовали.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали приезжего блогера, который снимал провокационные видеоролики в Московском метрополитене. Нарушитель был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию.