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24 июля 2026 в 19:23

Британия приняла командование коалицией сил по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Великобритания приняла командование многонациональной коалицией сил, которая может направить миротворческие войска на Украину в случае прекращения военного конфликта, сообщает Минобороны Соединенного Королевства на официальном сайте. Церемония передачи состоялась в штаб-квартире коалиции в Париже.

Новым командующим назначен генерал-лейтенант Том Бейтман. Ранее он возглавлял постоянный объединенный штаб сил оперативного реагирования и командовал первой дивизией британской армии. В случае окончания конфликта коалиционные силы возьмут на себя обеспечение безопасности территории Украины, а также будут содействовать в восстановлении боеспособности сухопутных войск страны.

Ранее сообщалось, что семья нового главкома ВСУ Михаила Драпатого имеет обширные связи с Россией. Так, на территории РФ проживает его сводный брат Максим. При этом военный отзывался о русском народе как о нации, лишенной права на существование.

Также в Кремле призвали Драпатого к ответу за слова о русских. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие заявления свидетельствуют о националистических взглядах.

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