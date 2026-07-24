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24 июля 2026 в 16:50

Силовики обнаружили связи главкома ВСУ с Россией

ТАСС: брат нового главкома ВСУ Максим проживает в Сочи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Семья главкома ВСУ Михаила Драпатого имеет обширные связи с Россией, сообщили в беседе с ТАСС сотрудники силовых структур. Так, на территории РФ проживает его сводный брат Максим. При этом военный отзывался о русском народе как о нации, лишенной права на существование.

Мы решили изучить семью националиста, роль которой зачастую недооценивают в формировании личности. <…> Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи, — заявил собеседник ТАСС.

По информации силовиков, отец главкома ВСУ Василий Драпатый долгое время жил в Сургуте. Он также выражал националистические взгляды в интернете и подписан на группы сторонников экс-президентов Грузии и Украины Михаила Саакашвили и Петра Порошенко соответственно. Дядя военного Виктор Драпатый участвовал в майдане.

Ранее в Кремле призвали главкома к ответу за слова о русских. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие заявления свидетельствуют о националистических взглядах.

Общество
Михаил Драпатый
Россия
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