Зампред ЦБ Заботкин назвал условие, при котором может начаться стагфляция Зампред ЦБ: экономические шоки могут повлечь за собой стагфляцию

Стагфляция в России возможна при неправильной реакции на экономические потрясения, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также высказалась по поводу стагфляции.

Стагфляция случится, если на эти шоки неадекватно отреагировать, пытаться за счет мягкой денежно-кредитной политики простимулировать дополнительный спрос, когда нет соответствующих производственных возможностей. И тогда в следующий год и в последующие годы как раз случится так, — пояснил Заботкин.

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь назвала стагфляцию «страшилкой», которой не нужно пугать людей. Она отметила, что человека легко напугать тем, чего он не понимает.

Ранее Набиуллина сообщила, что банковский сектор в России адаптировался к санкциям Евросоюза. По ее словам, все финансовые организации готовы к различным вариантам развития событий с учетом политической обстановки.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что ключевая ставка к концу года может опуститься до 13% и даже ниже при постепенном ослаблении проинфляционных факторов. Он также отметил, что Банк России уже 10-й раз подряд снижает ставку, подтверждая тренд на смягчение денежно-кредитной политики.