Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту Жительница Томска отсудила у магазина 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту

В Томске местная жительница отсудила у магазина бытовой техники около двух миллионов рублей за сломанный в видеокарте вентилятор, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что женщина купила устройство с рук.

Отмечается, что в месте с подержанной видеокартой жительница Томска также получила чек и действующую гарантию. После поломки вентилятора девушка обратилась в магазин, где изначально купили устройство, но компания отказалась ремонтировать деталь.

