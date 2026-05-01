Следственный комитет займется подтоплением в Томской области СК возьмет под контроль подтопление и проблемы с инфраструктурой в Заварзино

В Томске проводится процессуальная проверка по факту подтопления и проблем с инфраструктурой в поселке Заварзино, сообщает Tomsk.ru. Поводом стало обращение местной жительницы в Следственный комитет РФ.

В жалобе указаны регулярные подтопления домов, плохое состояние дорог, аварийные мосты, отсутствие освещения и транспортного сообщения. По словам заявительницы, в апреле вода вышла на жилые территории из-за подъема уровня реки Ушайки, а меры по предотвращению последствий паводка были приняты несвоевременно. Она также отметила, что обращения жителей в различные инстанции не дали результата.

Следственный отдел по Советскому району начал проверку по признакам халатности. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и причины возникших проблем, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно число подтопленных приусадебных участков в Красноярском крае. На утро 1 мая оно увеличилось до 135, заявили в МЧС. Также, по информации ведомства, зафиксированы переливы 19 участков автомобильных дорог регионального и местного значения.