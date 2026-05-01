Более 130 участков ушло под воду в Красноярском крае из-за таяния снега В Красноярском крае число подтопленных приусадебных участков выросло до 135

Число подтопленных приусадебных участков в Красноярском крае на утро 1 мая увеличилось до 135, заявили в ГУ МЧС России по региону. Также, по информации ведомства, зафиксированы переливы 19 участков автомобильных дорог регионального и местного значения.

В результате интенсивного снеготаяния и подъема уровня воды в реках края затоплено 135 приусадебных участков, 12 жилых домов. <...> Перелиты 19 участков автодорог, — говорится в сообщении.

Так, подтопление домов и участков зафиксировано в Балахтинско-Новоселовском, Боготольском и Козульском округах. Кроме того, сложная ситуация складывается в Красноярске, Ачинском, Бирюлюсском, Курагинском, Емельяновском округах и Партизанском районе, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что во всех домах в Дагестане удалось в полном объеме восстановить энергоснабжение и газоснабжение после дождевого паводка. Отмечается, что на территории региона больше не осталось подтопленных домов или приусадебных участков.

До этого стало известно, что число подтопленных придомовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края достигло 236. Угрозы жизни местного населения нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 129 человек и 38 единиц спецтехники.