В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане МЧС России: энергоснабжение восстановили во всех домах Дагестана после паводка

Энергоснабжение и газоснабжение удалось восстановить во всех домах в Дагестане после дождевого паводка, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, на территории региона больше не осталось подтопленных домов или приусадебных участков.

На сегодняшний день в Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства.

До этого Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Он добавил, что «время летит быстро», а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.