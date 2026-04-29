29 апреля 2026 в 14:29

В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане

Поселок Уркарах после оползней в Дагестане Поселок Уркарах после оползней в Дагестане Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Энергоснабжение и газоснабжение удалось восстановить во всех домах в Дагестане после дождевого паводка, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, на территории региона больше не осталось подтопленных домов или приусадебных участков.

На сегодняшний день в Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства.

До этого Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Он добавил, что «время летит быстро», а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

