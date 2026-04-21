Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:03

Путин призвал ускориться с принятием решений по помощи Дагестану

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении, передает пресс-службе Кремля. Глава государства добавил, что время летит быстро, и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий, при обследовании домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что, в каком объеме должно быть восстановлено, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин в Кремле провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Беседа прошла в рамках работы с регионами. Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане.

По состоянию на 19 апреля в Дагестане оставались подтопленными 54 жилых дома, 59 частных участков и три участка дорог. В пунктах временного размещения находились 544 человека, 170 из которых — дети. В МЧС уточнили, что все оперативные службы продолжают работу в районах, пострадавших от подтоплений.

Власть
Владимир Путин
Дагестан
наводнения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.