МЧС обнародовало данные о подтопленных домах в Дагестане

В Дагестане по-прежнему подтоплены 54 жилых дома, 59 частных участков и три участка дорог, сообщает пресс-служба МЧС России в MAX. В пунктах временного размещения находятся 544 человека, среди них 170 детей.

В МЧС уточнили, что все оперативные службы продолжают работу в районах, пострадавших от подтоплений. Специалисты проводят дезинфекцию и санитарную обработку территорий. Также оказывается адресная помощь жителям, ведется расчистка дорог и осуществляется вывоз мусора.

Ранее Госавтоинспекция Дагестана сообщила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги».

Ранее жителям горных районов Дагестана, которые оказались отрезаны от цивилизации, доставили гуманитарную помощь вертолетом. Борт Ми-8 приземлился в селе Кули, где его загрузили. Спасатели доставили жителям хуторов Ферма Мусра, Мухлуц и Щухла лекарства, продукты и предметы первой необходимости общим весом 500 кг.