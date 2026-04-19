19 апреля 2026 в 09:23

МЧС обнародовало данные о подтопленных домах в Дагестане

МЧС: 54 дома остаются подтопленными в Дагестане

В Дагестане по-прежнему подтоплены 54 жилых дома, 59 частных участков и три участка дорог, сообщает пресс-служба МЧС России в MAX. В пунктах временного размещения находятся 544 человека, среди них 170 детей.

В Республике Дагестан в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 54 жилых дома. <...> В 15 пунктах временного размещения — 544 человека, в том числе 170 детей, — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что все оперативные службы продолжают работу в районах, пострадавших от подтоплений. Специалисты проводят дезинфекцию и санитарную обработку территорий. Также оказывается адресная помощь жителям, ведется расчистка дорог и осуществляется вывоз мусора.

Ранее Госавтоинспекция Дагестана сообщила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги».

Ранее жителям горных районов Дагестана, которые оказались отрезаны от цивилизации, доставили гуманитарную помощь вертолетом. Борт Ми-8 приземлился в селе Кули, где его загрузили. Спасатели доставили жителям хуторов Ферма Мусра, Мухлуц и Щухла лекарства, продукты и предметы первой необходимости общим весом 500 кг.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

