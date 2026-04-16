Вертолет доставил полтонны гуманитарной помощи жителям Дагестана

Жителям горных районов Дагестана, которые оказались отрезаны от цивилизации, доставили гуманитарную помощь вертолетом, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Для помощи населению направили вертолет Ми-8 МЧС России. Утром борт приземлился в селе Кули, где его загрузили. Спасатели доставили жителям хуторов Ферма Мусра, Мухлуц и Щухла лекарства, продукты и предметы первой необходимости общим весом 500 килограммов.

Из-за складывающейся сложной погодной обстановки в республике часть жителей горной местности не могут выехать из населенных пунктов. На наземном транспорте это пока сделать невозможно. Для оказания помощи населению был направлен борт Ми-8 МЧС России, — говорится в публикации.

Ранее сотрудники метеостанции «Сулак Высокогорная» в Дагестане подали сигнал бедствия. Людей замело снегом, они не могут выбраться из сугробов. Метеостанция расположена на высоте 2927 метров и считается самой высокогорной и труднодоступной в России и Европе. За сутки в районе выпало рекордное количество снега. На помощь сотрудникам вылетел вертолет МЧС.