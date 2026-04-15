Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 15:37

В Дагестане засыпало снегом самую высокую метеостанцию Европы

Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники метеостанции «Сулак Высокогорная» в Дагестане подали сигнал бедствия — людей замело снегом, они не могут выбраться из сугробов, сообщает Telegram-канал Mash. Метеостанция расположена на высоте 2927 метров и является самой высокогорной и труднодоступной в России и Европе.

За сутки в районе метеостанции выпало рекордное количество снега. На помощь сотрудникам вылетел вертолет МЧС, однако спасатели уже больше четырех часов не могут приземлиться из-за сильного ветра и снегопада. Сейчас вертолет кружит в небе, чтобы убедиться, что все люди живы.

Ранее стало известно, что лавина накрыла два дома в селе Шаитли Цунтинского района Дагестана. Местные жители разбирали завалы и помогли освободиться остальным пострадавшим. Здание, попавшее под сход лавины, было частично разрушено.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок 16 марта выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.

Регионы
Дагестан
МЧС
спасатели
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.