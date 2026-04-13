Лавины и наводнения: жертвами стихии в Дагестане стали мать и ребенок

Лавина накрыла мать с семилетним ребенком в Дагестане. Спасательные работы осложняются погодными условиями. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Мать и ребенок под завалами

Поток снега накрыл два дома в селе Шаитли Цунтинского района. Под завалами, предварительно, в данный момент находятся женщина и ее семилетний ребенок. Сейчас завалы разбирают вручную.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шаитли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок», — рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Остальных пострадавших достали усилиями местных жителей. Сейчас сельчане вручную разбирают завалы. Не исключено, что под ними могут находиться другие люди. На кадрах с места ЧП видно, что здание, попавшее под сход лавины, частично разрушено.

Село обесточено

На месте работает одна группа спасателей. Еще одна готовится к вылету на вертолете. Но пока транспортировка откладывается из-за плохих погодных условий. «КП — Северный Кавказ» пишет, что в районе сохраняются снег и дождь, температура держится около нуля. Местные жители рассказывают, что пострадали не только дома. Под снегом оказалась существенная часть поселка.

Также известно, что село сейчас обесточено. Вместе с тем в районе наблюдаются перебои со связью.

В прошедшие выходные в Дагестане сошли пять лавин в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. Движение транспорта было временно перекрыто. Обошлось без пострадавших, уточняет «Коммерсант».

Село находится на берегу одноименной реки, на расстоянии 9 км к северо-востоку от села Цунта, административного центра района. От столицы региона оно удалено на 144 км. Абсолютная высота составляет 1854 м над уровнем моря. По данным переписи населения, в этом селе на 2021 год проживало 646 человек.

Регион с прошлой недели страдает от осадков. Местами сугробы достигали двух метров, люди неделями оставались без связи и транспортного сообщения. Параллельно в других районах региона шла борьба с наводнениями.

По данным дорожных служб на 12 апреля, из-за ухудшения погоды движение было затруднено или закрыто на 67 участках дорог в 29 муниципалитетах. Часть трасс остается недоступной, некоторые населенные пункты отрезаны от инфраструктуры. МЧС ранее объявляло экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура в деле

В региональной прокуратуре тем временем начали проверку по факту последствий стихийного бедствия.

«По предварительным данным, 13 апреля 2026 года, примерно в шесть часов, снежная лавина сошла на два дома в селе Шаитли Цунтинского района. Предположительно, под снегом оказались женщина и семилетний ребенок. Тляратинской межрайонной прокуратурой будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему», — заявили в надзорном ведомстве.

Читайте также:

Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко

Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца

«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале

Жалуется на адвоката: златоустовский маньяк не смог оспорить пожизненное

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника