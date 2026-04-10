Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко

Портал E1.RU со ссылкой на три независимых источника сообщил, что балалаечник Артем Ваганов, которого обвиняли в издевательствах над учениками, больше не находится в СИЗО. Разбирательство по его делу приостановлено. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Игры с пакетами

Имя Артема Ваганова прозвучало в СМИ в связи с тем, что в Сеть попали кадры, на которых мужчина душит детей целлофановыми пакетами. Жертвы Ваганова — его ученики. Мужчина вел кружок игры на балалайке в одной из школ Екатеринбурга.

Педагога задержали осенью 2025 года. По версии следствия, мужчина приглашал учеников к себе домой и там за деньги предлагал им испытать себя: надеть на голову пакет и задерживать дыхание.

Какое-то время эти игры на удушение оставались секретом педагога, но потом поползли слухи о странном увлечении Ваганова, а вскоре появилось видео, снятое одним из учеников, пока педагог душил его сверстника у себя дома.

Подражатель Сливко

После задержания Следственный комитет возбудил против педагога дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ст. 151.2 УК РФ). Ваганов незадолго до ареста уволился из школы.

Про учителя известно, что он никогда не был женат, у него нет детей. При обысках в доме у балалаечника нашли книгу о маньяке Фишере. СМИ называли Ваганова подражателем маньяка Анатолия Сливко, и тот сам не отрицал своей заинтересованности этим персонажем — на одном из фейков в соцсети «ВКонтакте» даже подписывался именем этого душегуба.

Анатолий Емельянович Сливко — советский серийный убийца и педофил, действовавший в городе Невинномысске Ставропольского края. Под маской примерного пионервожатого и заслуженного учителя он более 20 лет заманивал подростков в свой туристический клуб «Чергид», где проводил жестокие «эксперименты» с удушением, снимая их на камеру. Жертвами маньяка стали семеро мальчиков. Сливко был арестован в 1985 году, приговорен к смертной казни и расстрелян в 1989 году.

Отправился на СВО

Три источника E1.RU, не связанные друг с другом, подтвердили журналистам, что Артем Ваганов отправился в зону проведения специальной военной операции. Один из источников рассказал, что обвиняемый убыл из СИЗО 26 марта. Также это подтверждает источник издания «Коммерсант».

При этом известно, что Ленинский районный суд 17 марта продлил Артему Ваганову арест до 18 мая. Обвиняемый не стал обжаловать это решение, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий из екатеринбургского СИЗО-1, рассказал один из собеседников E1.RU.

