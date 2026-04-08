08 апреля 2026 в 18:34

Рыбы съели лицо: тело убитого рэпера нашли спустя полгода в Тюмени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пока подозреваемый в убийстве молодого музыканта сидит в СИЗО, родственники готовятся хоронить рэпера. Его тело смогли найти лишь спустя несколько месяцев после расправы. NEWS.ru рассказывает о подробностях громкого уголовного дела из Тюмени.

«Сейчас буду стрелять»

25-летний начинающий рэпер из Тюмени Данил Демин пропал 20 октября 2025 года. Как тогда писали СМИ, молодой человек вышел из дома, сел в белый Hyundai Solaris и уехал в неизвестном направлении. За рулем иномарки в тот момент сидел знакомый ему мужчина, известный в городе по кличке Саша Белый.

Саша Белый — отчим знакомой Данила, которая пожаловалась, что рэпер якобы изнасиловал ее. По версии следствия, Белый отвез Демина к реке, заставил зайти в воду и запрещал выйти на берег.

«Плыви и смывай свои грехи», — говорил мужчина Демину.

«Человек, который его привез сюда, он угрожал оружием, потому что ребята слышали, что он кричал: „Быстро плыви обратно, я сейчас буду стрелять“», — рассказывает председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Авангард» Антон Чагин в интервью Telegram-каналу Baza.

Официальный пресс-релиз от управления СКР не содержит упоминаний об оружии, но явно указывает на то, что подозреваемый планировал убить рэпера.

«Находясь неподалеку от береговой линии реки, обвиняемый, осознавая свое физическое превосходство и руководствуясь личной неприязнью, с умыслом, направленным на убийство потерпевшего, угрожая применением насилия, потребовал от последнего погрузиться в воду. Потерпевший, подчинившись указанным требованиям, вошел в реку, где находился не менее 10 минут, после чего не смог выплыть на берег и утонул», — сообщали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Тело рэпера нашли лишь спустя полгода. Его лицо было изъедено рыбами. Мать смогла опознать сына только по многочисленным татуировкам на теле.

«Какую ногу тебе отстрелить?»

Baza опубликовала аудиосообщение девочки, чей отчим сейчас находится в статусе подозреваемого в деле об убийстве молодого рэпера. В записи голос утверждает, что Данил пришел на домашнюю вечеринку с наркотиками, а после начал домогаться.

«Человеку четыре раза сказали выйти из комнаты, но он не выходил. На пятый раз уже произошло то, что не должно было происходить. Он ко мне начал лезть, и потом я не от приятных ощущений проснулась со спущенными штанами и выбежала просто к девочкам. Попросила убрать этого человека с этой квартиры», — рассказывает голос в записи.

Свидетели утверждают, что в тот вечер Данила залили перцовым баллончиком и выгнали из квартиры. Он добежал до круглосуточного магазина, где продавец помог ему промыть глаза. Угрозы молодому человеку начали поступать уже в ближайшее время.

«На следующий день либо спустя два дня звонит Саша, говорит: „Какую ногу тебе отстрелить? Правую или левую?“ Либо второй вариант — возвращать деньгами 10 тыс. за то, что [та девочка] рассказала ему, что Данила ее изнасиловал», — рассказывала подруга погибшего Николь.

Кто был третьим?

Уголовное дело возбудили через месяц после пропажи Данила. Ключевой зацепкой стали телефонные разговоры, где подозреваемый буквально хвалился расправой. Однако в СИЗО Белый свою вину не признает, отказываясь давать показания.

Также свидетели отмечают, что в злополучный вечер в машине, на которой уехал Данил, была еще и женщина. Мать погибшего уверена, что это жена Белого.

«Они втроем ехали. А женщина, она же тоже привезла его, она тоже что-то видела. Но почему-то ее не посадили. Как следователь сказал: „Да не, она не виновата“. Вот отмахиваются», — сетует мать Данила.

Сейчас родственники юноши собирают деньги на похороны. Хоронить Данила будут в закрытом гробу.

Читайте также:

«Я стала большим куском грязи»: как беременная спасалась от Пичушкина

Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек

Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянке

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим

Труп лежал в туалете: заморившую голодом сына мать нашли мертвой в СИЗО

Чемодан в овраге: москвичка случайно нашла труп мигранта в парке

Помочилась на подругу и села на 10 лет: на Урале вынесли приговор садистке

Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

