Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек

Психолог Мария Кузнецова рассказала в подкасте Анастасии Даниленко, как добилась возбуждения дела против родственника-педофила. Дедушка насиловал саму Марию с пяти лет, ее младшую сестру и мать. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

На попечении у дедушки

Мария вспоминает, что еще с раннего детства большую часть времени она жила у бабушки с дедушкой — мама приезжала к ним крайне редко. Старшие родственники могли дать девочке гораздо больше.

Дедушка был выпускником физмата. Работал инженером-электриком и по иным профилям, а некоторое время даже успел побыть депутатом. Мужчина всегда заботился о внучке, но никто не знал, что уже с пяти лет он начал проявлять к девочке нездоровый интерес.

«Я помню первый яркий эпизод. Мне где-то пять, было еще бабье лето, я смотрела мультики. Бабушка работала до вечера, а он почему-то был дома. Он выключил телек и просто снял штаны. У него был уже эрегированный член. Дальше уже он говорил мне: „Потрогай и полижи“. И все подобное длилось лет до восьми», — вспоминает Мария.

Когда Маше исполнилось восемь, дед нашел работу за границей. Бабушка отправилась вслед за ним, а девочке на время пришлось переехать к маме. Но уже в следующие летние каникулы Маша поехала в гости к бабушке и деду — в жаркую страну. Там сексуальное насилие со стороны последнего возобновилось с новой силой.

«Садись, попрыгай»

После пляжа, во время сиесты, девочка пошла в душ. Дед уже лежал на большой кровати без плавок. Как только девочка вышла из душа, родственник обратился к ней: «Садись, попрыгай».

«Это была игра. Да, для меня это не было чем-то ужасным. То есть я просто села, начала прыгать. Как это было, честно говоря, я до сих пор не могу понять. Мне потом уже гинеколог объяснил, что могло не быть крови», — вспоминает Мария.

Дед резко сбросил ее, чтобы не эякулировать внутрь, после чего ушел в душ. Вернувшись, он сказал Маше: «Это будет нашей тайной игрой».

За каникулы было примерно пять половых контактов, два из которых — оральные. А один раз мужчина надругался над внучкой, находясь в гостях. В какой-то момент в комнату, где совершалось преступление, зашел подросток, и дедушка сделал вид, что помогает девочке переодеваться.

Когда девочка вернулась после каникул домой, она все-таки решила намекнуть маме на некие тайные игры с дедушкой.

«Помню, я ей сказала, что у нас с дедом была тайная игра и что у меня там было прямо очень натерто. Это, по-моему, единственное, чем я намекнула на секс. Но в моих воспоминаниях она вообще никак не отреагировала на это, как будто ничего даже не сказала. И тогда я для себя решила, что, наверное, это окей», — делится Мария.

«Я как кукла»

Через несколько лет бабушка с дедом вернулись из-за границы. Не желая жить с «холодной» мамой, Маша снова начала сбегать к ним. Ее поселили на диване в зале. Именно на нем дед впервые после переезда надругался над девочкой.

«Я пришла со школы. И дед приходил раньше бабушки. Я была в пижаме. И он выходит из душа и рвет на мне эту пижаму. Штаны он просто снимает. Что происходит дальше, я не помню. Я помню хорошо только последующие эпизоды вечером, то есть он меня прямо трахал после отбоя. Как этого не слышала бабушка, не знаю. Я поняла, что я просто как какая-то надувная кукла», — вспоминает Мария.

Все закончилось в ее 13 лет, после Нового года. Мужчина почти каждый день насиловал внучку на протяжении трех-четырех месяцев. Не объясняя причин, Маша просто сообщила бабушке, что переезжает обратно к маме.

«Воспринимала как первого мужчину»

Мария повзрослела и уехала из родного города в Краснодар, где жила своей жизнью, вышла замуж, родила детей, а позже и развелась. Ей уже было за 30, когда старая история растления догнала ее со звонком матери.

«Мне звонит мать, говорит, что она видела переписку сестры с ее подружкой. И она пишет, что у нее уже был опыт с мужчинами. Сестре, кажется, было девять лет на тот момент. И она говорит: „Мне кажется, что дед с ней сделал то, что он делал со мной и с тобой“», — рассказывает Мария.

Одномоментно девушка узнала, что она — не единственная жертва своего деда. Родная мать страдала от своего отца-растлителя. Единственным отличием в этой ситуации стало то, что он начал насиловать ее позже, чем внучек.

«И как будто бы она его воспринимала как первого мужчину. То есть она его любила искренне. Ну как первая любовь», — объясняет Мария.

Мария сразу предложила маме идти в полицию. Та попросила подождать: «Я сама с ним поговорю». Дочь была в бешенстве: «Ты правда думаешь, что он скажет правду?» Как и следовало ожидать, мужчина заверил дочь, что не прикасался к внучке.

Мария спустя несколько дней приехала к родственникам, которые тогда обосновались в Москве, на праздники и пыталась аккуратно поговорить с младшей сестрой.

«И я ей рассказала, что тебя не должны трогать, к тебе не должны прикасаться, особенно взрослые. <...> Сестра тогда мне не призналась, но я прямо не спрашивала», — делится Мария.

Спустя год девушка переехала в столицу. А состояние ее младшей сестры ухудшалось. В итоге девочку госпитализировали с попыткой суицида. Мария уговорила своего психолога поговорить с 11-летней сестрой.

«На многие ее вопросы она отвечала киванием головы. Единственное, с чем она отнекивалась, — это про проникновение. Но она перечислила в целом достаточно. Честно говоря, сравнивая то, что пережила она, и свои эпизоды, я понимаю, что у нее было все жестче, потому что в этот момент у него уже не стоял член. И это были только всякие оральные ласки. Это было больше мерзко», — рассказывает Мария.

Прожил год после суда

Старшая сестра решила действовать вопреки воле матери. Несколько недель она готовила документы для подачи заявления в СКР. Для этого Мария консультировалась с рядом прокуроров, юристов и следователей из разных городов.

«Я выбрала следователя, к которому я приду. Сначала меня заставили писать само заявление. Он мельком его почитал — сразу включился. И единственная фраза, которая тогда дала мне опору и успокоила: „Мы его посадим“. Я говорю: „Супер. Это то, что я хотела услышать“», — вспоминает Мария.

Полиция попросила выманить мать из квартиры, чтобы девочку можно было на время забрать. Сестру повезли на медэкспертизу. Мать, узнав о заявлении, начала яростно защищать деда, обвиняя рассказчицу в желании завладеть квартирой.

Экспертиза показала небольшие нарушения целостности девственной плевы. Менее чем через сутки после подачи заявления деда задержали. В первый день он симулировал недомогание, но врач подтвердил норму, и арестанта увезли в СИЗО. Мать перестала общаться с Марией в ходе следствия, а во время судебных разбирательств, проходя мимо дочери, назвала ее тварью.

После года следствия и судов деду дали 12 лет. При зачитывании приговора Мария разрыдалась.

Через год деда «актировали» — освободили по указу, который запрещает содержать в колонии смертельно больных людей. На свободе мужчина прожил еще год и умер в 2025 году.

Младшая сестра Марии сейчас живет с ней. В случае, если мать будет противостоять этому, Мария будет добиваться лишения родительских прав для этой женщины.

«В полиции, когда его задержали, для меня происходили супертравмирующие истории, потому что я видела, как мать его защищает. И защищала она его так, как бы я защищала своих детей. А она защищала его всегда до конца», — объясняет Мария.

