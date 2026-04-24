Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Бросьте семена в грунт в апреле — и в июне ваш балкон или сад украсят огромные шапки пурпурных, розовых и белых соцветий. Эта пеларгония — самая сильнорослая из семян, достигает высоты 35–40 см и ширины 25–30 см, с отличным ветвлением. Ее соцветия диаметром до 15 см, плотные, словно пионы-миниатюры, а темно-зеленые листья создают идеальный фон.

Цветение начинается рано и продолжается до заморозков, не снижая обилия. Растение компактно, идеально для горшков, вазонов и балконных ящиков. Выращивается как многолетнее комнатное или однолетнее садовое. Предпочитает солнечные места, умеренный полив и плодородную почву.

Размножается семенами или черенками. Эта пеларгония станет жемчужиной вашего сада, даря яркие краски и легкость в уходе.

